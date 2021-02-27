أحمد زاهر يغني "شكرا"لعمرو دياب.. وتامر حسين يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهر الفنان أحمد زاهر وهو يغني أغنية "شكرا" للفنان عمرو دياب، وذلك احتفالا بانطلاق تصوير فيلمه السينمائي الجديد "فارس".

ونشر الشاعر الغنائي تامر حسين، عدد من الفيديوهات للفنان أحمد زاهر التي يغني فيها الأغنية، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "‏أولاً أبارك لأخويا وحبيبي الممثل العبقري جداً جداً أحمد زاهر على فيلمه الجديد (فارس) إن شاء الله يكسر الدنيا كالعادة، وبقوله أحلى شُكراً دي ولا إيه.. ده إحنا اللي شكرا على الفيديو الحلو ده".

وعلق "زاهر" على رسالته، قائلا: "حبيبي يا أجمد شاعر في مصر.. تسلملي يا صاحبي.. ربنا يخلينا لبعض يا حبيبي".

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر وحسين فهمي وصلاح عبدالله وإيمان العاصي، وملك زاهر، ومن تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

أغنية "شكرا" غناء عمرو دياب، ومن كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.