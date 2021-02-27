صورة| أصالة تستضيف نادر حمدي وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استضافت المطربة السورية أصالة نصري، الفنان والموزع نادر حمدي وزوجته المنتجة سارة حسني.

نشر نادر صورة تجمعه بأصالة وزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق "شكرا على العزومة الجميلة، كان أحلى يوم مع أحلى صولا".

احتفل المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، 16 يناير الماضي، بحفل زفافه على المنتجة سارة حسني، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم: تامر حسين، محمد حماقي، محمود الليثي، عمرو مصطفى، أحمد فهمي، شيكو، محمد محمود عبدالعزيز، هاني رمزي، حاتم فهمي، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، محمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، عزيز الشافعي، ومصطفى محفوظ.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نادر حمدي مشاركته كموزع في ألبوم الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "من العشم" كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور.