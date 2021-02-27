ريهام عبدالغفور تعتذر لسكان الزمالك لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اعتذرت الفنانة ريهام عبدالغفور لسكان منطقة الزمالك، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، بعدما أعلن البعض غضبه من تصريحات قالتها في أحد البرامج.

ريهام تحدثت عن رواية "ربع جرام" للكاتب عصام يوسف، لافتة إلى معرفتها ببعض أبطال الرواية في الحقيقة ممن وقعوا في شباك الإدمان، وكانوا من سكان الزمالك.

وكتبت ريهام "اتكلمت بحسن نية في برنامج عن إني في مرحلة معينة كنت أعرف بعض الأشخاص القريبين مني في منطقة الزمالك، تعرضوا للإدمان وده خلاني نفسي أمثل الدور وقلت إن قصة ربع جرام كانت أحداثها في الزمالك وتقريباً كنت أعرف الأشخاص والحواديت اللي في القصة".

وتابعت "لم أكن أقصد إهانة ساكني الزمالك اللي أنا منهم وأسرتي لازالت تسكن هناك، بعتذر لو كلامي اتفهم غلط أو ضايق أو جرح أي حد دي غلطة غير مقصودة، بكتب الكلام ده لأني لقيت posts بتداول عن الموضوع وغضب ثائر حوالين الجملة دي".

جدير بالذكر أن ريهام عبدالغفور ستشارك في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "قصر النيل" مع الفنانة دينا الشربيني.