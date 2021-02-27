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شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر فى جولة مع ابنته "ليا" بشوارع نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل برادلى كوبر، على التنزه مع ابنته ليا من صديقته السابقة عارضة الأزياء ايرينا شايك، في جولة بشوارع مدينة نيويورك، وذلك في الوقت الذي تنشغل فيه ايرينا شايك بمجموعة من أعمالها حالياً، لصالح البراندات العالمية التي تعمل كواجهة إعلانية لها، وفقاً لتقرير نشره موقع الديلى ميل البريطانى.
برادلى كوبر وابنته
وأَضاف تقرير موقع الديلى ميل أن الثنائى برادلى كوبر وايرينا شايك، من أكثر الثنائيات فى هوليود تفاهماً برغم الانفصال حيث يحرصان دائماً على التوفيق بين أعمالهما من أجل رؤية الابنة التى أنجباها خلال علاقة دامت بينهما 4 سنوات.
برادلى كوبر يتنزه مع طفلته
يذكر أن إيرينا شايك ظهرت مؤخرًا فى نزهة على الأقدام بينما كانت تغادر مبنى شقتها الموجود فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، و قد تحدت برودة الطقس بظهورها مرتديه ملابس سوداء من الصوف إضافة الى جاكت جمع اللونين الأزرق والأبيض وهو من تصميم دار "Palace x Moschino" ووصل سعره إلى 750 جنيها إسترلينيا، ولكى تكمل إيرينا شايك أناقتها اختارت أن ترتدى حذاء "بوت" من الجلد باللون الأسود يطل حتى ركبتيها، و كانت إيرينا ممسكة بقناع الوجة الواقى بيدها و هو "polka dot" ويفترض أنه تم وضعه فى وقت لاحق أثناء المشى .
وظهرت شايك بالصور وهى تصطحب ابنتها "ليا" التى تبلغ من العمر ثلاث سنوات التى لم يظهر وجهها بالصور التى سجلتها عدسات "الباباراتزي" مثلما تسعى شايك دائما لأخفاء ملامحها عن وسائل الإعلام.
كما سبق والتقطت الصور لها فى نزهة شتوية مع ابنتها "ليا دى سين" البالغة من العمر 3 سنوات، الأسبوع الماضى بمدينة نيويورك الأمريكية، وأثناء ذلك التقت بالفنان العالمى هيو جاكمان وزوجته ديبورا لى فورنيس.