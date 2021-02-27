شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر فى جولة مع ابنته "ليا" بشوارع نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل برادلى كوبر، على التنزه مع ابنته ليا من صديقته السابقة عارضة الأزياء ايرينا شايك، في جولة بشوارع مدينة نيويورك، وذلك في الوقت الذي تنشغل فيه ايرينا شايك بمجموعة من أعمالها حالياً، لصالح البراندات العالمية التي تعمل كواجهة إعلانية لها، وفقاً لتقرير نشره موقع الديلى ميل البريطانى.



برادلى كوبر وابنته

وأَضاف تقرير موقع الديلى ميل أن الثنائى برادلى كوبر وايرينا شايك، من أكثر الثنائيات فى هوليود تفاهماً برغم الانفصال حيث يحرصان دائماً على التوفيق بين أعمالهما من أجل رؤية الابنة التى أنجباها خلال علاقة دامت بينهما 4 سنوات.



برادلى كوبر يتنزه مع طفلته