أغنية "الشيطان" تثير جدلاً واسعاً في قبرص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الأغنية التي اختارتها قبرص لتمثيلها في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية جدلاً على الجزيرة المتوسطية.

وقد بثت قناة التلفزيون العامة "سي واي بي سي" للمرة الأولى، الأربعاء، الأغنية التي تحمل عنوان "إل ديابلو" (الشيطان بالإسبانية) بصوت المغنية اليونانية إيلينا تسانغرينو.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن القناة العامة قد أبلغت الشرطة عن تلقيها اتصالاً من جهة مجهولة يهدد بإحراق مبنى هيئة "سي واي بي سي"، احتجاجاً على اختيار الأغنية لتمثيل هذا البلد المتوسطي الذي تقطنه أكثرية سكانية من المسيحيين الأرثوذكس، في مسابقة "يوروفيجن".

كما نشرت نقابة لمدرّسي التعليم الديني في المدارس بياناً، الجمعة، حضّت فيه الهيئة القبرصية العامة على التراجع عن هذا الاختيار، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأبدت النقابة "هولها" إزاء كلمات الأغنية التي اختيرت لتمثيل الجزيرة في المسابقة الغنائية الأوروبية المقررة في مايو/أيار، قائلة إن المغنية "تمجد الشيطان وتكرس له حياتها وتحبه".

كذلك تساءلت عن المعايير التي اعتمدتها هيئة "سي واي بي سي" العامة "لاختيار أغنيات بهذه النوعية الرديئة".

وتساءلت النقابة "لماذا يصعب لهذه الدرجة اختيار فنانين من جزيرتنا في إمكانهم الترويج لثقافتنا وتقاليدنا الموسيقية في المسابقات الغنائية الدولية؟".

وردت "سي واي بي سي" على الانتقادات متحدثة عن سوء فهم لكلمات الأغنية التي تستلهم من "الصراع الدائم بين الخير والشر".

وتدأب قبرص منذ 4 عقود على المشاركة في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية، وهي حققت أفضل تصنيف لها في عام 2018 بحلولها في المرتبة الثانية.