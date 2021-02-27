شكرا لقرائتكم خبر عن شركات رعاية الكلاب تبحث تأمين أفرادها بعد سرقة كلبي ليدي جاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع tmz، إن حادث سرقة كلبي النجمة ليدي جاجا أدخل الرعب على أفراد شركات رعاية الكلاب، خاصة بعدما نشرت وسائل إعلام أمريكية، لحظات مرعبة لإطلاق النار علي مرافق لكلاب جاجا وسرقة كلبيها، بعد إصابة المربى الخاص بالكلاب.

وتحدث مسئولو شركات رعاية الكلاب للموقع مؤكدين أن شركاتهم تدرس كل الاجراءات لتأمين أفرادها، سواء بصرف بخاخات الفلفل أو صواعق الكهرباء وتركيب كاميرات علي ستراتهم لرصد من يقترب منهم، مؤكدين أن كل الخيارات قيد الدراسة حتي لا يتكرر الأمر.

ووفقًا للمقاطع المصورة التى نشرتها وسائل الإعلام أظهرت التفاصيل إطلاق الرصاص على المربى الذى كان يتمشى فى نحو الساعة 9:40 مساء الأربعاء الماضى، فى مدينة ويست هوليوود القريبة من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ومعه 3 كلاب طلبت منه المغنية الأمريكية الترويح عنها لقاء أجر مدفوع، ولما سقط على الأرض غارقًا فى دمائه، انتزع منه مطلق النار كلبين، بمعاونة شريك آخر نزل معه من مقعد خلفى للسيارة التى استخدموها فى السرقة، ثم اختفى الجميع بعد سطو دموى دام أقل من 3 دقائق فى عتمة الليل.



كلاب ليدي جاجا



ليدي جاجا

فيما قالت مصادر مقربة من جاجا، إن نجمة البوب عرضت 500 ألف دولار مكافأة لمن يعثر على كلبيها كوجى وجوستاف، وهما من فصيل البولدوج الفرنسى وسرقا فى هوليوود، بعد إطلاق النار على الشخص الذى يرعى الكلبين، وكانت جاجا، التى تضمنت عروضها الأخيرة غناء النشيد الوطنى فى حفل تنصيب الرئيس جو بايدن الشهر الماضي، فى روما لتصوير فيلم. وذكرت صحيفة ديلى ميل أن كلابها الثلاثة من فصيل البولدوج الفرنسى بقيت فى هوليوود.