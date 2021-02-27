شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تتجول برضيعتها "ديزى" لأول مرة فى هاواى بعد 6 أشهر من ولادتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين النجمة العالمية كاتي بيري وهى تتجول في شوارع هاواي الأمريكية، وتسحب عربة الأطفال التي تتواجد فيها رضيعتها "ديزي"، التي استقبلتها منذ 6 أشهر.

وظهرت النجمة العالمية صاحبة الـ36عامًا، وهى ترتدي ملابس رياضية وتدفع عربة الأطفال التي بداخلها ابنتها الأولى "ديزي" من صديقها أورلاندو بلوم، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



كاتى بيري ورضيعتها فى هاواي

وكانت عدسات المصورين بموقع ديلي ميل، قد رصدت النجمة كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم في هاواي، حيث يقضيان أجازتهما على الشاطئ، وذلك بعدما استقبلت كاتي وأورلاندو ابنتهما ديزي دوف بلوم.

تواعد الثنائي لأول مرة في عامي 2016 و 2017 قبل أن يذهبا إلى طريقهما منفصلين عن بعضمها إلى أن تم لم شملهما بعد خمسة أشهر، و على الرغم من أنهما كانا مخطوبين في عام 2019 ، إلا أن الزوجين أجلا زواجهما في اليابان بسبب وباء كورونا.



كاتى بيري ورضيعتها فى هاواي

كاتى بيري ورضيعتها ديزي فى هاواي

كاتى بيري ورضيعتها فى هاواي

واستعادت كاتي وزنها سريعا بعد الولادة حيث تتبع بيري، نظام رجيم "Five Factor"، والذي يعتمد على تناول خمس وجبات صغيرة في اليوم، وعادة ما يشمل هذا الرجيم الحساء المرق والدجاج المشوي والحبوب الكاملة مثل الكينوا والهليون المشوي.

وتحرص كاتي بيرى على شرب ماء جوز الهند، وتناول الوجبة الخفيفة، كما تعتبر كاتى من محبى الأطعمة المالحة، لذلك تكتفى بتناول وجبة، وهى "كويساديلا صحية" مع شرائح من الديك الرومي والفاصوليا السوداء والجبن قليل الدسم.