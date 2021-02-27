شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون ينشر صورة من جلسة استشفاء بالإبر الصينية عمليات جراحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي دوين جونسون، متابعيه وجمهوره، بصور من جلسة الاستشفاء التي خضع لها بالأبر الصينية، حيث ظهر في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو مستلقى على الأرض والإبر متواجدة في كل مكان في جسده.

وكتب ذا روك عدة نصائح لمتابعيه بعد التجربة التي خضع لها، وقال: "كم أنا ممتن لهذة اللحظات الهادئة للشفاء، إنه تذكير يومي للجميع بأن لدينا جسد واحد فقط، وعلينا الاعتناء به"، كما أشار إلى أنه خضع لهذه الجلسة الاستشفائية بعد عدة عمليات جراحية أجراها منها 4 عمليات جراحية في الركبة، إضافة إلى تعرضه لتمزق عضلات الفخذ الرباعية في الحوض، وجراحة الفتق الثلاثى، وتمزق وتر العرقوب، وإعادة بناء الكتف بالكامل، و3 فتق أسفل الظهر، و2 تمزق القرص السفلي الخلفى

وكان قد كشف "ذا روك"، أنه لن يستبعد الترشح للرئاسة في المستقبل إذا أراده الشعب الأمريكي في العملية السياسية، بعد أربع سنوات من وضع أنظاره على البيت الأبيض، وذلك وفقًا لما أكده لمجلة "US Weekly" الأمريكية.

وقال النجم العالمي دوين جونسون للمجلة الأمريكية: "سأفكر في الترشح للرئاسة في المستقبل إذا كان هذا ما يريده الأمريكيين.. حقًا أعني ذلك، وأنا لست متهورًا بأي شكل من الأشكال بإجابتي.. سيكون هذا متروكًا للناس.. لذلك كنت انتظر، وسأستمع".

المصارع الذي تحول إلى ممثل عالمي، فكر لأول مرة بالترشح لرئاسة الولايات المتحدة وتولي زمام الأمور في البيت الأبيض في عام 2017، عندما صرح سابقا إنه سيعارض الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2020.

وبعد 4 سنوات من تفكيره في هذا الأمر، أكد مجددا أنه لم يتخل عن تطلعاته السياسية، مشيرا إلى أنه سيضع نصب عينيه على الترشح للرئاسة حال رغب الناس ذلك.