شكرا لقرائتكم خبر عن كليب مروان بابلو "غابة" يتخطى حاجز الـ5 ملايين مشاهدة خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى فيديو كليب "غابة" لمطرب الراب مروان بابلو حاجز 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب، بعد طرحه أول أمس الخميس، وذلك عقب عودته إلى الساحة الفنية مجددا، كما تصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز الأول.

وأعلن مراون بابلو اعتزاله الغناء فى وقت سابق، حيث قال عبر حسابه على إنستجرام: "ماحدش يطلب منى أرجع تانى .. بعد اذنكم .. أنا بتوب لربنا حاليا .. وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها منى .. وياريت أى حد سمعنى وصدقنى يعمل كدا برضه وربنا يسامحنى ويهدينى ويثبتنى ويغفرلى".

ومروان بابلو واحد من مطربى فن "الراب" وهو نوع من الموسيقى التى تدمج الراب مع الهيب هوب، معتمدة على إيقاع راقص مع كلمات تميل إلى الحزن والظلامية الشديدة والكآبة، وقد بدأ "بابلو" حياته الفنية منذ عام 2014، واستمرت لمدة 5 سنوات، ودخل عالم الغناء من بوابة فرق "الأندر جراوند".

مروان بابلو تعاون مع السادات، فى عدد من الأغانى، كان من أبرزها وأشهرها "سندباد"، و"أبو مكة"، وفي 2019، جاءت أغنية "الجميزة" ليكون نقطة فاصلة فى حياة مروان بابلو الفنية.