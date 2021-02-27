"علاقة أبنائه بالوسط الفني وقصة زواجه من كويتية".. حكايات يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يمر الفنان القدير يوسف شعبان حاليا، بأزمة صحية أدت إلى تدهور حالته خاصة بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد ونقله لأحد المستشفيات.

نرصد لكم حكاية زواجه من الكويتية إيمان وعلاقة أبناءه بالوسط الفني.

وروى الفنان يوسف شعبان قصة تعرفه على زوجته في لقاء نادر له ببرنامج "ليالي الكويت" عبر احدى القنوات الكويتية، قائلا: " زواجي من السيدة إيمان جه من خلال والدها خالد الشريعان الله يرحمه كان من أعز أصدقائي، وكان يرأس استديو الجيب.. وكنا بنروح نصور فيه أعمال، وكان بيني وبينه علاقة مميزة جدا.. يعني لم أختلف معه.. كان كمال الطويل وهو أحد الشركاء كنت اتفق مع خالد الشريعان على الأجر حتى.. واتعرفت عن طريقه على ابنته (إيمان) وظروف جمعتنا وارتبطنا ".

وأضاف شعبان في لقاءه: "عندي زينب ومراد.. ابنتي زينب بتدرس إعلام، ومراد ابني يعيش في أمريكا بيدرس هناك إخراج".

وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ورئيس اللجنة الصحية بالنقابة، كشفت لـ"الخليج 365"، مساء الجمعة، تطورات حالة النجم يوسف شعبان، قائلة: "حالته على ما هي عليه، هو حاليا على جهاز التنفس الصناعي، وحالة الرئة معقولة جدا الحمد لله".

وأضافت: "وضعه على جهاز التنفس الصناعي كنوع من أنواع مساعدته على تخطي الأزمة الصحية، كداعم له يعني، وداعم بسيط، وحالته تمام ومفيش حاجة جديدة".

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

من أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون"، وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.