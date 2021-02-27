قبل عرضها الليلة.. هنا الزاهد عن حكاية "المتخصصة" : "أول مرة أعمل الدور ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض حكاية "المتخصصة" وهي ثالث حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، اليوم السبت، على قناة "دي إم سي".

ونشرت "هنا" فيديو قصير لها كنوع من الترويج للحكاية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بعد ساندي وراندا.. استنوا النهاردة هنادي عبد الظاهر الساعة ٧ ونص على dmc.. هتتبسطوا إن شاء الله".

وأضافت: "أول مرة أعمل الدور ده.. ويا رب يعجبكم.. الحدوتة التالتة، (المتخصصة) .. حلوة الدنيا سكر".

الحكاية الأولى من المسلسل، كانت حكاية "ساندي كراش" وقدّمت من خلالها هنا الزاهد شخصية "ساندي" التي تعمل في سيرك ولديها بعض الهواجس والتخوفات تجاه التعامل مع الرجال، وشارك في بطولتها عدد من النجوم على رأسهم محمد كيلاني الذي قدّم شخصية ساحر في السيرك، وهشام إسماعيل الذي قدّم شخصية مدير السيرك، إضافة إلى كونه عم هنا الزاهد ولكنه يرفض إعلان ذلك في العمل، وصوت الفنان بيومي فؤاد الذي يجسد شخصية "جد ساندي" الذي توفي منذ فترة وترك سيارة تاريخية، ولكن روحه تعيش في السيارة ويحدثها كلما قامت بقيادتها.

أما الحكاية الثانية من المسلسل، فكانت حكاية "الجريمة لا تفيد"، وتجسد "هنا" خلالها شخصية فتاة غنية جدًا وتسعى لتحقيق حلمها بالعمل في الصحافة الإلكترونية، وتتصادف في إحدى التحقيقات التي تجريها مع الفنان محمود عبدالمغني وهو متهم في جريمة سرقة موثقة بالصوت والصورة، لتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي وتتوالى المفاجآت بالحلقات.

وفوجئ المشاهدين خلال الأيام الماضية بعرض حكاية "الجريمة لا تفيد" ثاني حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بدلا من حكاية "المتخصصة"، رغم تنويه الفنانة هنا الزاهد لها قبل عرض الحكاية على الشاشة.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مكون من 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وكريم أبو ذكري.

يشارك في كتابة "حلوة الدنيا سكر" 8 مؤلفين، وتدور أحداثه في 45 حلقة، ويضم العمل: "حكايات سحر وشعوذة"، و" ساندي كراش" ، و" 9 خطوات لقلب الرجل"، و"الجريمة لا تفيد"، و"المتخصصة"، و"لو كنت يوم أنساك"، و"قولي لأحمد".