"لم أقبل اعتذار زوجي وأحمد زكي إيده مرزبة".. أبرز تصريحات هالة صدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حلت الفنانة هالة صدقي ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، وكشفت عن تفاصيل عديدة في حياتها خلال اللقاء، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي :

- "عندي أخ اسمه (باسم) ، وكنت أتمنى أن يكون عندي أخت.. وفي الوسط الفني أختي إلهام شاهين، وأمي كانت تعمل صاحبة مدرسة وكانت ملكة جمال جامعة القاهرة".

- "والدتي لما بتكون متضايقة في المدرسة بتيجي تضربني، ووالدي كان بيحب الرسم وكان بيشجعني على أني أعمل دكتوراه مثله، ولم يقف في طريق موهبتي أن أكون راقصة باليه، ورغبتي الحقيقية أن أكون ممثلة ووقف بجانبي".

- "نفخت وشي بعملية في مسلسل ( عفاريت عدلي علام) ، عشان وشي يظهر بهذا الشكل في العمل، وخدت الشكل ده من مطربة مشهورة جدا.. وأولادي كانوا خايفين جدا من شكلي لما شافوني" .

- "فيلم (يا دنيا يا غرامي) من أفضل وأجمل أفلامي ، ومن الممكن أن يكون هناك جزء ثان له".

- "نور الشريف علمني صنعة التمثيل" .

-"الفنان الكبير كرم مطاوع، طلب مني أثناء دراستي التمثيل أن أقوم بدور شجرة ودور الشمس ولكن لم أستطع، وذهبت إلى الفنانة زوزو نبيل وحكيت لها فقال لها إني فاشلة.. وجمعني مسلسل (حالة خاصة) به، ولم أستطع أن أنظر في عينيه وأقوم بتمثيل المشهد، وقلت له أنا سبت معهد التمثيل بسببك، ونفسي أعرف كنت تقصد إيه بأني أقدم دور شمس بتشع وشجرة.

- "أحمد زكي ضربني في مشهد من فيلم (الهروب) ، وإيده كانت مرزبة، ووشي ورم واتألمت بشدة وقتها.. وجاء الماكيير وقالي هنعيد المشهد تاني لأن ضربة القلم، طيرت الحسنة اللي كنت مركبها، واضطرينا نعيد المشهد تاني وبكيت لأني هضرب قلم تاني من أحمد زكي".

- "زوجي قام بإلحاق الضرر بي، وحاول كثيرا التواصل معي، لكني رفضت ولم أستطع مسامحته، وبدأ في كتابة ألفاظ وأمور أغضبتني على فيسبوك، وأرسلت له عددا من الرسائل لكي يكف ولا يكتب هذا الكلام، وابني أيضا عاتبه.. ظل ٥ سنوات يفعل هذا، وسكوتي كان بسبب أولادي، ومعظم أسرته ترفض ما يفعله باستثناء والده، وبدأ يضغط علىّ من خلال أولادي، وحاول منعهم من السفر والعديد من الأمور الأخرى، وأنا أحترمه وأُقدره، ولكن لا أعلم كيف سيتعامل مع أولاده بعد ما قام به، وهم غاضبون جدا منه، وهو كان حلم حياته يعيش في أمريكا، ولكن التواصل بينه وبين أولاده مقطوع.. وهو اعتذر كثيرا، ولكني لم أقبل اعتذاره، وأنا ما زلت زوجته".

- "السوشيال ميديا هي من أشعلت خلافي مع زوجي وهو اختار أن يسافر ويتركنا، وعشان أخلف منه أكيد كنت بحبه.. ولما جه يتقدم لي رفضته وقعد حوالي سنتين، ثم أصبحنا أصدقاء وأمي كانت تريد مني أن أتزوج وأنجب، ولكنهم فى الغالب كانوا رافضين إتمام هذا الزواج لأنه أصغر مني" .

- "ما يهمني علاقتي بربنا، وعندي رسايل خاصة بيني وبين زوجي، وكان من الممكن أن أنشرها، ولكني رفضت أن أفعل مثلما فعل، وقمت بالوقوف بجوار والده بدون أي شو.. وأكثر شىء مهم في الراجل أن يكون صادق مع زوجته، وأن يحتويها ويعطيها الأمان، وأن القسوة بتموت الحب".

- "تعرضت للخيانة مرة واحدة في حياتي، ولم أكن أتوقع أني اتخان، ومشكلتي مع زوجي سببها في الغالب واحدة ست".

- "وقفت جنب جوزي وساعدته، ولكني عنيدة وأرفض مسامحته بسبب صدمتي بما فعله من سباب وشتائم، ورفعت قضية نفقة ضده لأنه لم تعد هناك وسيلة لي توجعه إلا النفقة، وذلك للرد على إساءته لي" .

-" كنت سعيدة جدا لما عرفت أني حامل في توأم، وزوجي كان خايف من المسئولية، وبعد ذلك كان سعيدا ووالدتي قالت له ما تخفش من المصاريف" .

- "عملت سونار فى الحمل، وأولادي بيحبوا السباحة، ومريم بنتي بتحب الرسم، وسامو بيحب الكاراتيه والرياضة، وأعتقد أني أم مثالية، وأعطي نفسي عشرة من عشرة، وأنا بتوكل على ربنا وبعمل اللي عليا وربنا اللي حافظهم".

- "تجربتي في الزواج فشلت فشلا ذريعا، وأنا أخطات في الإختيار من الأول، ولا أعتقد أن زوجي أحبني بنفس القدر، ومن الممكن أن يكون بيحب نفسه أكثر" .