"ماشية على الكتالوج.. أتخان ليه؟".. هالة صدقي تكشف تفاصيل تعرضها للخيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة هالة صدقي عن تعرضها للخيانة مرة واحدة في حياتها.

وقالت "هالة" ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة" "تعرضت للخيانة مرة واحدة في حياتي، ولم أكن أتوقع أن أمُر بهذه التجربة، وكنت واثقة في نفسي أوي، ومتوقعتش أبدا أتخان، وغروري بنفسي بيأكد لي إني لا يمكن كنت أتخان".

وتابعت: "لأني كنت ماشية على الكتالوج، وبعد الكتالوج بشوية، وده مش غرور، وكل صحابي والناس اللي عاشرتني عارفين اني ماشية على الكتالوج.. أتخان ليه؟.. احتياطي يعني".

وأضافت: "مشكلتي مع زوجي سببها في الغالب وراها واحدة ست، وهو يعيش حاليا فى أمريكا، ومعرفش ظروفه هناك إيه.. بس هو وصل لده لأني عاندت".

يذكر أن هالة صدقي تزوجت عام 2007 بعد قصة حب، وبعد عامين وتحديدًا في مارس 2009، أنجبت توأمها "مريم" و"يوسف"، لتصل خلافاتها مؤخرا مع زوجها سامح سامي لساحات المحاكم.