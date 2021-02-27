رسائل متبادلة تجمع بين أحلام ولطيفة ونجوى كرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ردت الفنانة نجوى كرم على تهنئة الفنانة أحلام والفنانة لطيفة لها بمناسبة عيد ميلادها الذي وافق أمس ٢٦ فبراير، وذلك في رسائل متبادلة بينهن.

وكتبت" أحلام" عبر حسابها على تويتر: "حبيبتي نجوى كل عام وانتي بضلك شمس مضوية ومتألقة في لبنان والعالم العربي وقلوبنا كلنا، بحبك كثير".

وردت "نجوى" على رسالتها، قائلة "‏ان شاء الله تضلّي بخير ودايما بالنجاح يا حبيبتي يا أحلام.. بحبك".

فيما وجهت الفنانة لطيفة التهنئة لنجوى كرم عبر حسابها على تويتر، قائلة "كل سنة وانتي شمس الفن والقلب الطيب الصادق الفنانة اللي افتخر بشموخ صوتها كشموخ جبال لبنان العظيم.. ربنا يحميكي وينجحك ويحفظك يا أغلى نجوى".

وردت نجوى على تهنئتها، قائلة "انتي فنانة القلوب يا أحلى إنسانة.. بحبك من قلبي".

يذكر أن الفنانة نجوى كرم، هي مغنية لبنانية، ولدت في ٢٦ فبراير ١٩٦٦ وأطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري لقب شمس الأغنية اللبنانية عليها، وبدأت حياتها كمدرسة وبدأت الغناء في الثمانينيات.