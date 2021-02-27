شيرين رضا: عمرو دياب رومانسي وعمري 28 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة شيرين رضا إن الفنان عمرو دياب رومانسي، وبسؤالها عن الأغاني التي غناها لها أجابت "واحنا متجوزين ولا عامة"، لتبدي الأبلة استغرابها وتطلب منها الإفصاح عن كل الأغاني بشكل عام، لتأتي إجابة شيرين كل الأغاني غناها لي.

ورفصت شيرين خلال استضافتها في برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا، الكشف عن عمر ابنتهما نور، مازحة "ابنتي أكبر مني، أنا عمري 28 سنة، وهي اكبر من السن ده".

وأشارت إلى أن شكل ابنتها مزيج من ملامحها وملامح عمرو دياب، أما الصفات فنور لا تشبهها أو على حد تعبيرها وتعبير أبلة فاهيتا "لا تعيش في روب دي شامبر والدتها".

جدير بالذكر أن شيرين رضا تزوجت من الفنان عمرو دياب وأنجبا ابنته الكبرى نور، وبعد انفصاله عنها تزوج من زينة عاشور، والتي أنجبت لها 3 أبناء "جنا وكنزي وعبدالله".