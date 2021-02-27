مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز في كواليس "فارس بلا جواز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهر الفنان مصطفى قمر والفنان طارق عبدالعزيز في كواليس تصوير مسلسل "فارس بلا جواز" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

ونشر "قمر" صورة تجمعه بطارق عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فارس بلا جواز.. الأحول وأبو نضارة.. قريبا مع أخويا وعشرة عمري الفنان الكبير طارق عبدالعزيز ".

ويعد "فارس بلا جواز" عودة لمصطفى قمر للشاشة الصغيرة بعد غياب 11 عاما.

مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز وشيري عادل وسليمان عيد ومحمد ثروت، وطارق الإبياري، وغيرهم من الممثلين، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.