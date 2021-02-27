والد مشاري البلام يفجرّ الصدمة: “أعطوه إبرة أنهت حياته”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أحدث والد الفنان الكويتي مشاري البلام صدمة من العيار الثقيل، بإعلانه السبب المباشر لوفاة ابنه يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 48 عاماً، بعد أيام قليلة على إصابته بفيروس كورونا.

وقال والد البلام في لقاء مصوّر بعد تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير: “لم يقوموا بفحصه قبل إعطائه اللقاح، هم لا يفحصون أحداً أصلاً، ولكن يجب عليهم القيام بذلك، لمعرفة إذا كان مصاباً بكورونا أم لا”.

وأضاف: “كان بصحة جيدة، ولكن ما إن اعطوه اللقاح، حتى ساءت حالته (انتكس)”.

وختم: “ثم أعطوه إبرة كورتيزون فأجهزت عليه”.

وسبق وفاة البلام جدل حول هوية من نقل إليه عدوى كورونا، إذ اتهمت الإعلامية مي العيدان فنانة كويتية “قصيرة القامة” على حد تعبيرها، ما دفع اغدير السبتي للرد على العيدان بالنفي، والهجوم عليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونعى عدد كبير من فناني الخليج العربي الراحل، على رأسهم حياة الفهد وأحلام ونوال الكويتية وشيماء سبت وهيا الشعيبي وزهرة عرفات.

وبدأ الراحل مسيرته الفنية عام 1991 عندما شارك في مسرحية “فري كويت”، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة إلى أن شارك عام 1998 بمسلسل “دارت الأيام” واستطاع أن يحقق نجاحاً به، وتوالت بعدها أدواره الكبيرة، والمركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل “دروب الشك” والأصم الأبكم في مسلسل “جرح الزمن”.

واحتفل البلام في 28 من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بمرور 30 عاماً على بدء مسيرته الفنية، بالتزامن مع انتهائه من تصوير دوره في مسلسل “بيت الذل” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

يُذكر أنّ مشاري البلام أب لخمسة أولاد هم: صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.