في ظهوره الأول بعد الحادث.. عمرو أديب: “نجوّت بأعجوبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: في ظهوره الأول بعد الحادث الذي تعرض له كشف الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” مساء أمس الجمعة عن شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اطمأن على حالته الصحية عقب الحادث الذي تعرض له الأسبوع الماضي.

وأضاف: “نجوت من الحادث بأعجوبة، ومكنتش مصدق، والناس كانت سبب تحسن حالتي الصحية، بلدنا حلوة وناسها بخير، وسعيد بسؤال الجميع عني”.

كما أعرب عن امتنانه لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بعد الاطمئنان على صحته.

وكان عمرو أديب قد تعرض لحادث سير يوم الأربعاء 17 فبراير، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة باسطوانات غاز، ونُقل على إثرها للمستشفى حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلى منزله.

وحرصت زوجته الإعلامية لميس الحديدي على طمأنة الجمهور على حالة زوجها ووجهت الشكر لأربعة من الشباب الذين سارعوا لنقل الإعلامي الكبير إلى المستشفى وظلوا بجواره حتى اطمأنوا على حالته.