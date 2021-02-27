“أبشر بالسعد”.. حكاية محام يتبع أساليب ملتوية لتحقيق مصالحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حكاية محام يبيح لنفسه كل شيء من أجل تحقيق أهدافه ومصالحه، ضمن الدراما الاجتماعية الخليجية “أبشر بالسعد” من كتابة وإخراج نايف الراشد، وبطولته إلى جانب كل من مريم الصالح، حسين المنصور، عبير أحمد، ريم ارحمة، طيف، محمد الشعيبي وآخرين.

يضيء العمل على قضايا حساسة في المجتمع كالجشع والسعي وراء المال والسلطة، والمشاكل داخل الأسرة الواحدة، راصداً قصة محام لا يتوانى عن فعل أي شي لحماية مصالحه ومحاربة من يقف في طريقه ولو كان ذلك بأساليب ملتوية.

وتنطلق الأحداث من داخل مكتب سعد، وهو محام يسعى إلى استلام القضايا من موكلين ويستغل أطراف النزاع للوصول إلى كسب قضاياه من خلال اتباع أساليب ملتوية، من أجل الحصول على المزيد من المال. في المقابل، يكشف العمل عن محامية شريفة تتبع الأصول القانونية وترفض الأساليب الملتوية عند استلامها للقضايا.

يعرض مسلسل “أبشر بالسعد” على MBC1 من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت السعودية، وقبل ذلك بـ 24 ساعة على “شاهد VIP“.