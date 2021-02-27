ديو غنائي بين فضل شاكر وسعد لمجرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان الشاب محمد شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر عن عمل سيجمع والده مع الفنان المغربي سعد المجرد بديو يجري التحضير له حاليًا.

وأوضح شاكر أنّ العمل المشترك لا يزال في مرحلة اختيار الكلمات التي تناسب صوت فضل شاكر وصوت سعد لمجرد وسيتم الاعلان عن تفاصيل هذا العمل قريباً.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال فضل شاكر كانت أغنية “وينك حبيب” باللهجة اللبنانية، وحملت توقيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، من كلمان وألحان أيمن قميحة.

أمّا سعد لمجرد، فطرح أغنيته المصرية “عدى الكلام” في الصيف الماضي وهي من كلمات أمير طعيمه، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.