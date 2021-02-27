جورج وسوف ينتظر دوره لتلقّي لَقاح كورونا: “ما حدا أحسن من حدا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أثار سلطان الطرب جورج وسوف الانتباه، إذ اختار التعليق على إجراءات التطعيم ضد فيروس كورونا في لبنان، وكتب في حسابه الرسمي على “تويتر” تغريدة جاء فيها: “ليس من العيب أن يلتزم الإنسان بالقوانين والإجراءات”.

وتابع: “سجلتُ اسمي على المنصة، وما زلت منتظراً منذ أكثر من شهر أن يصل دوري بأخذ اللقاح”.

وختم وسوف تغريدته بهاشتاغ: “ما حدا أحسن من حدا”.

وتأتي تغريدة وسوف بعد قضية تطعيم مجموعة من النواب اللبنانيين وما أثارته هذه القصة من جدل كبير وواسع في الشارع اللبناني.

في وقت تطعّمت مجموعة من الفنانين اللبنانيين والعرب ضد الفيروس في دول عدّة أبرزها الإمارات العربية المتحدة، فهل عُرض اللقاح على وسوف أم اختار انتظار دوره بنفسه وفق ما ذكر في التغريدة؟

من جهته كان وسوف قد أطلق مؤخراً أغنية “صاحي الليل” على طريقة الفيديو كليب، وحظيت بتفاعل واسع، كما ختم العام الفائت بخطوبة نجله بأجواء عائلية دافئة.