بعد عملية جراحية إستغرقت 6 ساعات.. خروج شيري عادل من المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خضعت الفنانة المصرية شيري عادل لعملية جراحية دقيقة للغاية إستغرقت 6 ساعات بأحد المستشفيات بالقاهرة. واضطرت شيري عادل للخضوع لهذه العملية، بعد شعورها ببعض الآلام منذ فترة.

وخرجت شيري في الساعات الماضية من المستشفى بعد العملية وتحفظت شيري على تفاصيلها، ولكن من المقرر أن تفصح عنها خلال الأيام القادمة بعد تحسن حالتها الصحية.

وكانت شيري عادل قد أعلنت منذ فترة انفصالها عن الداعية معز مسعود الذي تزوج مؤخراً من الفنانة حلا شيحة. ومن جهة ثانية تستعد لتصوير مسلسل “فارس بلا جواز” مع مصطفى قمر.