شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان برلين السينمائى ينطلق افتراضيا الاثنين المقبل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مهرجان برلين السينمائى، لانطلاق نسخته الـ71، الاثنين المقبل، إذ سيتم بثه لجمهور مختار من الصحفيين والمتخصيين في مجال صناعة السينما، على نطاق محدود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

ومن جهته، قال مدير مكتب أوروبا في مجلة "ذا هوليوود ريبورتر"، وأحد الصحفيين المخضرمين في مهرجان برلين، سكوت روكسبورو، إن مهرجان برلين "أكثر المهرجانات شعبية في العالم ويستمد حياته من جمهوره من الآلاف الذين يذهبون لمشاهدة الأفلام في برلين"، لذا فإن مهرجان العام تلقى "ضربة قوية"، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

و نظمت نسخة المهرجان العام الماضي بصورة طبيعية وذلك قبل أن يضرب الوباء أوروبا ليجبر دور العرض السينمائي على إغلاق أبوابها إلى جانب معظم الأماكن العامة الأخرى.

ومعظم الأفلام الـ15 التي تتنافس في مهرجان هذا العام للفوز بجائزة الدب الذهبي إما جرى إنتاجها خلال فترات الإغلاق أو بينها على يد منتجي أفلام يقول روكسبورو إنهم أظهروا "براعة منقطعة النظير" في العمل.

ومن بين الأفلام المتنافسة الفيلم الكوميدي "Next Door" الذي يتناول السفر وحياة المدن والشهرة، وفيلم "I’m Your Man" الذي يقوم فيه الممثل البريطاني دان ستيفنز بدور روبوت.