شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى مع إنعام سالوسة فى كواليس "ضل راجل".. وتعلق: الأم والموهبة التلقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النجمة نرمين الفقى على مشاركة جمهورها كواليس حياتها اليومية وأعمالها الفنية، وشاركت صورة لها برفقة الفنانة إنعام سالوسة من كواليس مسلسل "ضل راجل"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.



نرمين الفقى

وعلقت نرمين الفقى على الصورة التي نشرتها، وكتبت:" مع الفنانة القديرة والأم والموهبة التلقائية الأستاذة أنعام سالوسة والبنوتة القمر جودي".



نرمين الفقي

وكانت نرمين الفقى، قد نشرت فى وقت سابق صور أخرى مع نجوم العمل، وكتبت فى تعليقها عليها: "يا رب التوفيق والنجاح من عندك يا رب مع الأخ والصديق المحترم ياسر جلال، والمخرج المحترم أحمد صالح وتأليف الخلوق أحمد عبد الفتاح، مع مجموعة كبيرة من النجوم، إن شاء الله رمضان 2021 إن شاء الله نكون عند حسن الظن، مسلسل ضل راجل".

وكان الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح البوستر الأول لمسلسل "ضل راجل"، بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل وتوسط جلال البوستر الأول الذى نشره رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك.

ويأتي ذلك بعد نجاح مسلسل لؤلؤ التي شاركت فيه نرمين الفقى، ومن بطولة النجمة مى عمر، وشارك في بطولته كل من ادوارد، أحمد زاهر، نجلاء بدر، وأخرون، المسلسل قصة مى عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، اخراج محمد عبد السلام.