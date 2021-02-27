شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اختبارات تكوين فرقة الخليج 365 المسرحية وإعلان النتائج اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اختبارات تكوين الفرقة المسرحية التابعة لمركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير بعد استمرارها لمدة تجاوزت الشهر، وسيعلن اليوم نتائج الاختبارات، وسينشر الخليج 365 أسماء المقبولين في فرية الخليج 365 المسرحية.



اختبارات الخليج 365 (2)

كانت قد انتهت الاختبارات الخاصة بتكوين "فرقة الخليج 365 المسرحية" التابعة لـ "مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير" أول أمس والتي تقدم للانضمام إليها حوالي 2000 متسابق من جميع محافظات مصر يأملون في الانضمام أليها .



جانب من الاختبارات

وأنهت لجنة اختيار المواهب المكونة من النجمة وفاء عامر والنجمة لقاء سويدان والفنان القدير يوسف إسماعيل والمخرج شادي سرور والمخرج عمر زهران والفنانة فاطمة محمد علي والمخرجة عزة الحسيني والمخرج جمال عبد الناصر عملها بانتقاء المواهب المؤهلة للالتحاق بالفرقة المسرحية التابعة لليوم السابع بمعايير فنية عادلة وسيعلن أسماء الفائزين غدا السبت علي الموقع والصفحة الرسمية .

وقد شاهدت اللجنة الكثير من المشاهد التمثيلية والفقرات الغنائية التي يقدمها الراغبون في الالتحاق بالفرقة وقد أشادت اللجنة بالكثير من المواهب الذين سيقدمون عروضا مسرحية سينتجها مركزاليوم السابع للثقافة والفنون والتنوير.



لجنة الاختبار

يهدف تكوين الفرقة المسرحية إلى تقديم سلسلة أعمال تنويرية تقدم فى كل محافظات مصر وتهدف لنشر الثقافة والفنون والأنشطة الإبداعية، وتعظيم حالة المعرفة والوعى والتنوير، والوصول إلى الموهوبين والمبدعين ودعمهم ورعايتهم وتيسير إنتاج أعمالهم وإيصالها للمتلقين، وتنشيط التعاون بين المؤسسات والأفراد من المعنيين بالثقافة والهوية الوطنية من أجل تحقيق أفضل مردود قيمى ومعنوي، والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية واستكشاف عناصر قوتها وتغذية تلك المكونات فى نفوس المواطنين والأجيال الجديدة.

ويأتى ذلك انطلاقًا من الإيمان بأهمية المسرح كأحد روافد الفنون فى رفع الوعى ونشر الثقافة مع المتعة والترفيه ودعم المواهب الشابة فى كل مجالات الفنون، ويهدف المشروع إلى أن نرى أضواء المسرح حاضرة فى أقصى الصعيد وكل قرى ومراكز الدلتا بأعمال تحمل الفكر والمتعة وهى معادلة صعبة نأمل فى تحقيقها، وذلك باختيار مجموعة من النصوص المسرحية للكتاب الشباب والكتاب الكبار وتقديمها على خشبة المسرح، كما سيشارك هذا المنتج فى كل المهرجانات المسرحية داخل مصر وخارجها.