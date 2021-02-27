شكرا لقرائتكم خبر عن الأحول وأبو نضارة.. مصطفى قمر مع طارق عبدالعزيز فى كواليس "فارس بلا جواز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم مصطفى قمر، عن صورة جمعته بالفنان طارق عبد العزيز، من كواليس مسلسل "فارس بلا جواز"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، بعد 20 سنة منذ أن التقيا وعملا سويا فى فيلم "أصحاب ولا بيزنس" الذى عرض لأول مرة عام 2001.



مصطفى قمر وطارق عبد العزيز

ونشر قمر، الصورة عبر حسابه على انستجرام، معلقا عليها: "فارس بلا جواز.. الأحول وأبو نضارة قريبا مع أخويا وعشرة عمرى الفنان الكبير طارق عبد العزيز".





مسلسل "فارس بلا جواز"، تأليف فداء الشندويلى، ويشارك فى بطولته مع مصطفى قمر، كل من الفنان محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة ومحمد يوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، والعمل يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنانة ندا موسى، وديما بياعة وفاطمة عادل وأخرون من النجوم الشباب.

يذكر أن مصطفى قمر يشارك كضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكداونى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين، من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.