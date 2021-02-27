شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض × أسود.. نادية الجندى تكشف عن صورة قديمة لها خلال فترة شبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الكبيرة نادية الجندى، عن صورة قديمة لها خلال فترة شبابها، حيث نشرت الصورة التى التقطت بالأبيض والأسود، عبر حسابها على انستجرام، دون الكشف عن كواليس التقاط الصورة أو الإشارة إلى توقيت تصويرها، ولم تعلق بسوى وضع قلوب بيضاء وسوداء.



الفنانة نادية الجندى

وسبق وتغزلت النجمة الكبيرة نادية الجندى، فى نفسها لتؤكد مقولة "العمر مجرد رقم"، حيث نشرت عبر ستورى حسابها على انستجرام، صورة لها مصحوبة بأغنية القيصر العراقى كاظم الظاهر "كل ما تكبر تحلى.. وتصير أحلى وأحلى"، دون أن تعلق عليها بأى شيء.

وكانت النجمة الكبيرة نادية الجندى، حلت مؤخرا ضيفة على الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، فى الموسم السابع لبرنامجها "لايف من الدوبليكس"، وأطلقت تصريحات مثيرة فى الحلقة.

وكشفت الفنانة نادية الجندى، عن أن هناك علاقة صداقة بينها وبين طليقها المنتج محمد مختار؛ قائلة: "فيه بينا عشرة وذكريات جميلة والناس الأصيلة هى اللى بتحافظ على العلاقة دى، وكمان إحنا عملنا أحلى أفلام فى صناع السينما المصرية، وهو شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح مش مجرد زوج بس.

وروت نادية الجندى عن أغرب معجب واجهته قائلة: "كان فى واحد مجنون بجد بيقف ليا تحت البيت وبيقول عاوز أشوفها ولما الناس تمنعه بيقلع هدومه فى الشارع لغاية لما جابوله البوليس".

وتابعت: "أنا بحب شغلى جدا ودايما بحافظ على رشاقتى وبعمل رياضة ولياقة بدنية عشان بعمل أدوار أكشن، ولازم أصحى بدرى وبحافظ على جسمى ومش بدخن، وحارمة نفسى من الأكل الحلو عشان كده محافظة على جسمى".