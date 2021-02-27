شكرا لقرائتكم خبر عن "الثقافة السينمائية" يطلق مشروع توثيق التراث للفنانين والعاملين بالسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي مشروع حفظ وتوثيق التراث السينمائي "الورقى" لملفات الفنانين والعاملين في صناعة السينما المصرية وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وقال الناقد السينمائي مجدى الشحرى مدير مركز الثقافة السينمائية إن المشروع يأتي فى إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث باعتباره جزءًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية.

ويضم الأرشيف ملفات الفنانين فاتن حمامة وشادية وعادل إمام وأحمد مظهر ونبيلة عبيد وجميل راتب وحمود ياسين وأحمد زكى ومحمود عبد العزيز وشويكار وشكرى سرحان وسميحة أيوب والفنانة سعاد حسني وغيرهم.

كما يضم المشروع عددًا من المخرجين أبرزهم يوسف شاهين وحسن الإمام وهنرى بركات وعاطف الطيب ومحمد خان وعلى بدرخان وكمال، شادى عبد السلام، أشرف فهمى، يحيى العلمى والمخرج محمد فاضل وحسام الدين مصطفى .

ومن كتاب السيناريو الأديب العالمى نجيب محفوظ وعبد الحى أديب ومحمد الباسوسى ومحفوظ عبد الرحمن مصطفى محرم ووحيد حامد.