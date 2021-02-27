دينا الشربيني تنتهي من المشاهد الداخلية في "قصر النيل" قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة IProductions للمنتج محمد مشيش، عن الاقتراب من انتهاء المشاهد الداخلية لمسلسل قصر النيل، والتركيز على تصوير المشاهد الخارجية، كما نشرت الشركة أول صورة من الكواليس جمعت بطلة العمل الفنانة دينا الشربيني والمخرج خالد مرعي.

مسلسل "قصر النيل" انطلق تصويره مطلع العام الحالي وتم الانتهاء من أغلب المشاهد الداخلية، التي استغرقت بناء ديكوراتها عدة أشهر لضمان المحاكاة الكاملة والدقيقة للحِقبة التي تدور فيها أحداث المسلسل الذي يخوض السباق الرمضاني المقبل وسوف يُعرض علىMBC مصر.

وأعرب المنتج محمد مشيش في بيان صحفي عن حماسه الشديد للتعاون مجدداً مع دينا الشربيني خاصة وأن المسلسل في حقبة الستينيات الثرية بالأحداث والشهيرة بطابعها المميز سواء في الأزياء أو الديكورات، وأن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من التصوير في وقته المحدد.

"قصر النيل" تعاون جديد بين دينا الشربيني والمنتج محمد مشيش بعد "جراند أوتيل" و"زي الشمس" و"لعبة النسيان"، وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من ريهام عبدالغفور،

وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبدالله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ومحمد محمود عبدالعزيز، ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.

وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة نعيش مراحل حل لغزها.