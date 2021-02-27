نبيل الحلفاوي يعلن مروره بحالة نفسية سيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن مروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الحالية.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه على تويتر "‏على المستوى العام.. مود مش لطيف.. مؤقتا إن شاء الله.. على المستوى الشخصي.. مود سيئ.. دائم بحكم المرحلة العمرية والظروف المحيطة.. أحسن ما فيه أنه ليس الأسوأ.. يا رب دايما".

وأضاف في تدوينة أخرى موجها الشكر لكل من دعمه، قائلا: "‏شكرا لكلماتكم الطيبة ودعواتكم الصادقة.. ربنا يجعلها من نصيبنا جميعا.. الحمد لله على كل شيء.. المود ده بقاله سنين.. وأسبابه دائمة.. لكن هنا معاكم بنهرب شوية ونتكلم في الكورة وغيرها.. بس برضه.. أهو كل فترة كده نفضفض بكلمتين ونرجع نهرب تاني".

ويشارك الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم: فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.