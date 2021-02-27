ياريتها ما طلعت من الدُرج وكلها إيحاءات.. كيف علّق الجمهور على مسرحية "بودي جارد"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدرت مسرحية "بودي جارد"، آخر مسرحيات الزعيم عادل إمام، قوائم الموضوعات الأكثر رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرضها عبر منصة "شاهد"، بعد 21 عاما من بدء تقديمها على المسرح.

وتفاعل عدد من مغردي "تويتر"، مع هاشتاج حامل اسم المسرحية وأعربوا عن رأيهم في العمل فور بدء عرضه، ويبدو أن المسرحية لم تكُن على قدر توقعات جمهور الزعيم، وجاءت أغلبية التعليقات سلبية إلى حد ما.

ومن ضمن التعليقات التي دوّنها الجمهور بعد مشاهدته لـ"بودي جارد": "أسوأ مسرحية لعادل إمام وكلها إيحاءات ويا ريتني ما شوفتها"، "ردود الفعل الأولية على المسرحية مش لطيفة، نتمنى أنها تطلع عكس اللي الناس بتقوله".

وتعليقات أخرى مثل: "مسرحية بودي جارد لا تستحق للأسف"، "أسوأ من أسوأ حاجة ممكن تتفرج عليها، يا ريتها ما كانت طلعت من الدرج"، "محدش يضيع وقته مع مسرحية بودي جارد أسوأ عمل مسرحي لعادل إمام على الإطلاق".

كما تفاعل عدد آخر من الجمهور مع الهاشتاج وأعربوا عن إعجابهم بالمسرحية، ودوّنوا تعليقات مثل: "مسرحية بودي جارد بتاعت عادل إمام نزلت ودي حاجة كنت مستنيها من زمان جدا"، "بودى جارد حلوة فيها ضحك، فيها قضية مهمة ورسالة".

مسرحية "بودي جارد"، بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وانطلقت عروض المسرحية بمشاركة النجوم: "عزت أبو عوف، مصطفى متولي، سعيد عبدالغني، وشيرين سيف النصر، وعُرضت في الفترة بين 1999 و2010.

تدور أحداث المسرحية حول السجين "أدهم" الذي يعقد صفقة مع رجل الأعمال المسجون "سعد"، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، بحيث يعمل حارسًا شخصيًا لدى زوجته "عائشة" التي تقع في حب "أدهم"، وبمرور الوقت يكتشف ذلك "كاظم" صديق "سعد" ويبلغه بذلك الاهتمام المبالغ فيه، فيكتشف "سعد" خيانة زوجته، ثم يلفق تهمة لـ"أدهم"، بينما يحاول الهرب بما سرقه من مال، إلا أن "أدهم" يقف عقبة في طريقه.