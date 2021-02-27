أكشن وكوميديا ورومانسية.. قائمة مسلسلات رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نحو 45 يوما فقط تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، الذي يُعد أهم مواسم العام الفنية، ويُقدّم فيه صناع الدراما التليفزيونية مجموعة من المسلسلات المتنوعة ما بين الاجتماعي والرومانسي والكوميدي والأكشن.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية خريطة مسلسلات رمضان 2021:

نسل الأغراب

مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي.

الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

موسى

مسلسل "موسى" للنجمين محمد رمضان وسمية الخشاب، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

نجيب زاهي زركش

مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني والكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.

لحم غزال

مسلسل "لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

ملوك الجدعنة

"ملوك الجدعنة" للنجوم: مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

خلي بالك من زيزي

مسلسل "خلي بالك من زيزي" للنجمين أمينة خليل ومحمد ممدوح، من تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين وإخراج كريم الشناوي.

اللي مالوش كبير

مسلسل "اللي مالوش كبير" للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

النمر

مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

بنت السلطان

مسلسل "بنت السلطان" للنجمين روجينا وباسم سمرة، من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

"الملك"

مسلسل "الملك" للنجمين عمرو يوسف وصبا مبارك، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي.

ضد الكسر

مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد.

أمن قومي

مسلسل "أمن قومي" للنجمين أحمد عز وهند صبري، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

المدينة

مسلسل "المدينة" للنجمة دنيا سمير غانم، من تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

المداح

مسلسل "المداح" للنجم حمادة هلال، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

ضل راجل

مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

حرب أهلية

مسلسل "حرب أهلية" للنجمة الكبيرة يسرا، سيناريو وحوار أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

القاهرة كابول

مسلسل "القاهرة كابول" للنجوم خالد الصاوي، طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

كل ما نفترق

مسلسل "كل ما نفترق" للنجمين ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

ورد

مسلسل "ورد" للنجمة حنان مطاوع، من تأليف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.

فارس بلا جواز

مسلسل "فارس بلا جواز" للنجم مصطفى قمر، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

الطاووس

مسلسل "الطاووس" للنجمين جمال سليمان وسميحة أيوب، من تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

زي البيت الوقف

مسلسل "زي البيت الوقف" للنجمين زينة وأحمد السعدني، من تأليف أحمد الشخيبي وإخراج عصام عبدالحميد.

كوفيد 25

مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

بين السماء والأرض

مسلسل "بين السماء والأرض" للنجم هاني سلامة، عن رواية للكاتب نجيب محفوظ وإخراج ماندو العدل.

شقة 6

مسلسل "شقة 6" للنجمة روبي، من تأليف محمود وحيد ورفيق القاضي، وسعاد القاضي، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

قصر النيل

مسلسل "قصر النيل" للنجمتين دينا الشربيني وريهام عبدالغفور، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج خالد مرعي.

تقاطع طرق

مسلسل "تقاطع طرق" للنجوم: منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب، من تأليف وإخراج تامر محسن.

الأب المثالي

مسلسل "الأب المثالي" للنجم علي ربيع، من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.