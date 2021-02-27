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20 صورة لنجمات الفن في المطبخ.. من الأجمل؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

دائما ما يهتم الجمهور بالحياة الخاصة لنجوم الفن، ولا تقتصر علاقة المشاهدين بالفنانين على متابعة أعمالهم الجديدة فقط.

ويحرص جمهور الفن على معرفة أدق تفاصيل حول حياة النجوم المفضلين لديهم، والبحث عن كل جديد يتعلق بهم، ومتابعة الجديد أول بأول.

وبالتأكيد من بين اهتمامات الجمهور نحو نجومه المفضلين، معرفة كيف يعيشون، وماذا يحبون ويكرهون، اللون المفضل، نوع السيارة، والهاتف المحمول، واهتماماتهم ، والأكل المحبب لديهم، وغيرها من الأمور.

ومن بين الأسئلة التي تشغل بال الجمهور دائما حول نجمته المفضلة، هل تجيد الطبخ وتدخل المطبخ بنفسها أم أن هناك من يساعدها كالكثير من النجمات؟

نستعرض هنا مجموعة من الصور لنجمات الفن من عصرنا الحالي وأيضا من الزمن الجميل، أثناء تواجدهن في المطبخ، ومن بينهن: شادية، سامية جمال، سعاد حسني، فاتن حمامة، ليلى علوي، منة فضالي، يارا، سيرين عبد النور، زينة، ونانسي عجرم وغيرهن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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