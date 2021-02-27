جريمة غريبة.. ديك يقتل صاحبه بنصل حاد

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في جريمة غريبة من نوعها ، لقي رجل مصرعه على يد ديك، أو ساقه بتعبير أدق، بعد أن كان يمني النفس بربح أموال طائلة من ذلك الطائر.

وذكرت صحيفة “إنديان إكسبريس” أن الحادثة وقعت في إحدى قرى ولاية أندرا براديش في 23 فبراير الجاري خلال مصارعة غير قانونية للديكة في قرب أحد المعابد الهندوسية.

وأوضحت الصحيفة أن رجلا يدعى، ساتيش، كان قد ربط نصلا حاد طوله نحو 8 سنتيمترات في ساق الديك الذي يملكه ليخوض به “نزال موت” ضد أحد الديكة الأخرى، قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه.

فبينما كان سايتش يدفع طائره للنزول إلى “ساحة الوغى” حاول ذلك الديك المسكين الفرار والنجاة بحياته بيد أنه أصاب صاحبه بجرح عميق في فخذه مما استدعى نقل الأخير إلى أقرب مستشفى على وجه السرعة.

ولكن الأقدار شاءت أن يفارق ذلك الرجل حياته قبل أن يتمكن الأطباء من إنقاذه، لتهرع الشرطة فورا إلى احتجاز الديك، ووضعه في السجن لمدة يوم واحد قبل نقله إلى حظيرة دجاج ليتلقى الرعاية المناسبة بعيدا عن عالم المصارعة والقتال.

وأوضحت شرطة مدينة غولابالي أنه قد جرى اعتقال 15 رجلا شاركوا في مصارعة الديكة في تلك الليلة، مشيرة إلى أنهم سيواجهون تهما بالإهمال أو المشاركة في جريمة القتل التي اقترفها ذلك الديك دون قصد منه، والذي سيكون أحد أدلة الإدعاء العام في المحكمة.