الارشيف / فن ومشاهير

بالفيديو: أم تنقذ أطفالها من موت محقق

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

حريق - صورة تعبيرية

في مشهد مثير يحبس الأنفاس، انقذت أم تركية أطفالها الأربعة من موت محقق، بطريقة صعبة.

اتخذت الأم الشجاعة قرارها بسرعة بعدما شب حريق داخل منزلها، ولم يكن هناك مفر سوى إلقاء فلذات كبدها من نافذة الطابق الرابع، بحسب موقع “يورو نيوز”.

وتلقفت أيادي الجيران والمارة الأطفال، مستخدمين بطانيات لالتقاطهم، وكتب للصغار أعمارا جديدة حيث لم يصب أي منهم بأذى.

ووثقت إحدى الكاميرات تصاعد دخان أسود كثيف من النافذة قبل أن تبدأ الأم في إخراج أطفالها واحدا تلو الآخر ورميهم من الطابق الرابع، دون أن يتضح مصير الأم نفسها، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا