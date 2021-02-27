دعاية ماراثون رمضان 2021 الدرامي تنطلق.. "شعبية البطل" تتصدر المشهد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ العد التنازلي لانطلاق ماراثون رمضان 2021 الدرامي في مصر، حيث تسابق النجوم للترويج لأعمالهم الدرامية الجديدة.

وشملت خطة الترويج طرح ملصقات الدعاية للمسلسلات الجديدة، والتي يتنوع محتواها الفني بين الوطني والرومانسي والأكشن.



وعندما نتأمل ملصقات الداعية نكتشف تصدر صورة البطل الأول على أغلبها، إذ تعتمد جهات الإنتاج في التسويق على شعبية البطل، وامتلاكه قاعدة جماهيرية عريضة.





في مسلسل "موسى" تصدر الفنان محمد رمضان صورة الملصق الترويجي، ونشرت شركة سينرجي الملصق عبر موقعها على تطبيق أنستقرام، وظهر محمد رمضان وهو يرتدي الجلباب الصعيدي والوشاح فوق رأسه.

ينتمي مسلسل "موسى" لدراما الصعيد، ويعتمد على الصراع والإثارة وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، ورياض الخولي، وعبير صبري





كما تصدر النجم ياسر جلال الملصق الترويجي لمسلسله الجديد "ضل راجل" ونشر تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الصورة عبر حسابه على موقع فيسبوك، مؤكد عرض العمل في رمضان 2021

ويشارك في مسلسل "ضل راجل" بجانب ياسر جلال الفنان محمود عبدالمغني ونيرمين الفقي وإنعام سالوسة والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

ويخوض النجم الكبير يحيى الفخراني السباق هذا العام بمسلسل يحمل اسم"نجيب زاهي زركش"، وظهر الفخراني على الملصق الدعائي منفردا، وهو يجلس داخل سيارة وعلى وجهه ابتسامة عريضة، وتظهر عليه علامات الثراء.

ويضم مسلسل "نجيب زاهي زركش" نخبة من ألمع نجوم التمثيل وأبرزهم أنوشكا، ورامز أمير، وهالة فاخر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول محام يقوم بشراء ملجأ لرعاية أطفال الشوارع.

على صعيد، آخر قررت شركة سينرجي طرح ملصق دعائي مختلف لمسلسل "الاختيار 2 "، بسبب وجود نجمين كبيرين في العمل هما كريم عبدالعزيز أحمد مكي.

وتصدر النجمان الملصق الدعائي، ويتناول مسلسل "الاختيار 2" بطولات رجال الداخلية المصرية، ويشارك في بطولته بجوار كريم عبدالعزيز وأحمد مكي كل من بشرى ورياض الخولي.



