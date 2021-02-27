فيديو.. شيرين رضا تعترف بالسرقة وتحكي عن حبها لعمرو دياب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلت الفنانة المصرية شيرين رضا ضيفة في برنامج "الدوبلكس مع أبلة فاهيتا" الذي يعرض على قناة (ON).

وأكدت رضا خلال البرنامج أن الصدفة لعبت دورا كبيرا في شهرتها قائلة: "بدأت شهرتي من خلال المشاركة في الإعلانات، كنت موجودة في منطقة العجمي بالإسكندرية، وبالصدفة تواجد المخرج طارق نور، ورشحني للمشاركة في تصوير إعلان".



وتابعت:" تعرفت على عمرو دياب أثناء تصوير إعلان، وعندما سافرت أمريكا توطدت علاقتنا بسبب وجود أصدقاء مشتركين، وتطورت العلاقة إلى حب ثم زواج، وقدم من أجلي أغنيات كثيرة لأنه إنسان شديد الرومانسية".





وأضافت: "أنجبت من عمرو ابنتي نور وهي مزيج في الشكل بيني وبين عمرو لكنها تحمل شخصية مختلفة تماما، وعقب الانفصال عن عمرو دياب تزوجت مرة ثانية، ولم يستمر هذا الزواج أيضا وحدث الانفصال سريعا، وقررت بعد ذلك عدم تكرار تجربة الزواج".







وخلال فقرة مواجهة بينها وبين أصدقائها الحاضرين، أدلت شيرين رضا بعدة تصريحات جريئة منها، أنها تسرق الشباشب والروب من الفنادق بالإضافة إلى أخذ الولاعات من أصدقائها.





كما نفذت شيرين عقاب أبلة فاهيتا لها في فقرة "سؤال وعقاب"، بعد تهربها من بعض الأسئلة، حيث قامت بوضع منديل على رأسها، واستكملت الفقرة حافية دون حذاء، وقلدت الفنانة المصرية فيفي عبده ورقصت بلدى وباليه، وغنت جزءا من أغنية بنت الجيران.