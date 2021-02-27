كيف عثرت الشرطة على كلبي ليدي جاجا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول بالشرطة الأمريكية أنه تم العثور على كلبي المطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا بعد سرقتهما منذ عدة أيام تحت تهديد السلاح.

وأسفر حادث السرقة عن إصابة الموظف الذي أوكلت إليه المطربة مهمة رعاية الكلبين بعيار ناري في صدره.



ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية عن كابتن جوناثن تيبيت رئيس قسم جرائم السرقة والقتل بشرطة لوس أنجلوس قوله: "لقد تم العثور على الكلبين، وهما آمنين".

ولم يتضح على الفور كيف عثرت الشرطة على الكلبين، الجمعة.

وفي وقت سابق، خرجت مطربة البوب الأمريكية ليدي جاجا عن صمتها فيما يتعلق بحادث سرقة كلبيها، وقدمت الشكر لموظفها راين فيشر الذي كانت قد أوكلت إليه مهمة رعاية الكلبين بعد إصابته بعيار ناري أثناء محاولة الدفاع عنهما.

وأصدرت ليدي جاجا بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، بعدما أصيب فيشر بعيار ناري في الصدر أثناء قيام شخصين بسرقة الكلبين وهما من فصيلة البولدوج الفرنسي في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويرقد فيشر في مستشفى سيدر سايناي ميديكال سنتر في حالة مستقرة، ومن المتوقع أن يتماثل للشفاء.

وأوردت "لوس أنجلوس تايمز" بيان ليدي جاجا على موقعي تويتر وأنستقرام الذي قالت فيه إن "الكلبين العزيزين سرقا في هوليود قبل ليلتين.. قلبي مفعم بالحزن وأدعو أن تكتمل عائلتي مرة أخرى من خلال عمل يدل على الخير.. سوف أدفع 500 ألف دولار من أجل عودتهما سالمين"، كما نشرت المطربة مجموعة من الصور للكلبين.

وكانت ليدي جاجا تقوم بتصوير فيلم سينمائي في روما عندما وقع حادث السرقة.

وأشارت تقارير إلى أن الكلب الثالث الخاص بالمطربة الأمريكية نجا من محاولة السرقة، وتمت إعادته إلى الموظفين الذين يعملون لديها.