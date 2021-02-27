شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تحضيرات فيلم "حظاظا بظاظا" لياسمين عبد العزيز والمخرج سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت النجمة ياسمين عبد العزيز تحضيرات فيلمها الجديد الذى تنافس به فى السينمات قريبًا ويحمل اسما مبدئيا "حظاظا بظاظا"، بعد ما توقف تحضيراته بسبب اختيار المخرج المناسب للعمل، حتى تم الاستقرار على المخرج سامح عبد العزيز والعمل من تأليف خالد جلال، ومقرر تحديد الاسم النهائى للعمل خلال الأيام المقبلة، وتدور أحداثه فى إطار الكوميدى الأكشن.

ورغم انشغال صناع العمل بتصوير أعمالهم الرمضانية إلا أنهم عادوا لتحضيرات الفيلم ووضع الخطوط العريضة للسيناريو، كما يجرى مخرج العمل سامح عبد العزيز فى اختيار الأبطال الذين يشاركون ياسمين فى الفيلم، ويتم الإعلان عن أسمائهم الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر، تواصل ياسمين عبد العزيز مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "اللى مالوش كبير"، بشكل يومى ويشارك فى بطولته الفنان أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

أما المخرج سامح عبد العزيز فينشغل بتصوير مسلسل النجمة يسرا "حرب أهلية"، والتى تعمل طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.