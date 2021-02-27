شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت متقمصة شخصية الأميرة ديانا من موقع تصوير Spencer‬.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة كريستين ستيوارت، وهي متقمصة دور الأميرة ديانا في موقع تصوير فيلم Spencer‬ وهو فيلم السيرة الذاتية يصور في ألمانيا.

ويتناول الفيلم فترة من حياة الأميرة ديانا، عندما قررت الطلاق من ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ما جعل من المستحيل بالنسبة لها أن تصبح ملكة بريطانيا في يوم من الأيام، وهي الفترة التي التف العالم كله حول الجدل المثار عن الأميرة الجميلة.

ويحمل الفيلم اسم "‪Spencer‬"، وهو اسم عائلة للأميرة ديانا، وتدور أحداث الدراما على مدار ثلاثة أيام في أحد عطلاتها الأخيرة في عيد الميلاد في منزل وندسور ولم يذكر المنتجون من سيلعب دور الأمير تشارلز وطفليهما: الأمير وليام والأمير هاري



الاميرة ديانا



كريستين ستيوارت

يذكر أن الأميرة ديانا فارقت الأمير تشارلز في عام 1992، وطلقت منه بعد 4 سنوات من ذلك في خطوة غير مسبوقة للعائلة المالكة البريطانية. وتوفيت ديانا عام 1997 في باريس في حادث مروري، وكان عمرها 36 سنة.

ويعد الفيلم من بين أول إنتاجات الأفلام البريطانية - إن لم يكن الأول - التي يتم تصويرها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، في نتيجة مفاجئة ، أكد المنتج بول ويبستر أنه لم تكن هناك حاجة لتأشيرات الممثلين وطاقم العمل من المملكة المتحدة، وهو أمر كان متوقعًا نتيجة مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.