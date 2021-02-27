أحمد زاهر مع إيمان العاصي في كواليس "فارس" بأول يوم تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد زاهر في كواليس تصوير فيلم "فارس" بصحبة الفنانة إيمان العاصي، وذلك بأول يوم تصوير لهما في العمل السينمائي.

ونشر "زاهر" الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "مبروك يا إيمي.. أول يوم تصوير ويارب يكتبلنا النجاح مع بعض إن شاء الله.. فيلم (فارس) حسام موسى، رؤوف عبد العزيز، أيمن يوسف".

فيلم "فارس" بطولة النجوم: حسين فهمي، أحمد زاهر، صلاح عبدالله، ملك أحمد زاهر، وإيمان العاصي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف.