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أحمد زاهر مع إيمان العاصي في كواليس "فارس" بأول يوم تصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد زاهر في كواليس تصوير فيلم "فارس" بصحبة الفنانة إيمان العاصي، وذلك بأول يوم تصوير لهما في العمل السينمائي.

ونشر "زاهر" الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "مبروك يا إيمي.. أول يوم تصوير ويارب يكتبلنا النجاح مع بعض إن شاء الله.. فيلم (فارس) حسام موسى، رؤوف عبد العزيز، أيمن يوسف".

فيلم "فارس" بطولة النجوم: حسين فهمي، أحمد زاهر، صلاح عبدالله، ملك أحمد زاهر، وإيمان العاصي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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