شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الدعائي لمسلسل أبلة فاهيتا وباسم سمرة "دراما كوين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر البوستر الدعائى الأول لمسلسل أبلة فاهيتا الجديد "دراما كوين"، والذى يشاركها فى بطولة العمل النجم باسم سمرة، والفنانة دنيا ماهر والفنان أسامة عبد الله، وتصدرت فاهيتا الأفيش وبجانبها كارو ابنتها وباسم سمرة.

وكانت الجهة المنتجة للعمل قد طرحت صورة من كواليس تصوير العمل الدرامى الجديد لمسلسل أبلة فاهيتا وظهرت بشكل جديد ومختلف عما تعود عليها جمهورها ومحبيها من الوطن العربي، وانتهى المخرج خالد مرعى من مونتاج حلقات المسلسل.

وتدور الأحداث حول تورط الدمية أبلة فاهيتا فى جريمة قتل، بعد ما تحصل على هاتف باسم سمرة وتجد فيه فيديو يقلب حياة سمرة الذى يجسد دور صاحب كبارية خلال الأحداث، وتحاول أن تساومه بهذا الفيديو حتى تخرج من أزمتها وتحصل على الكبارية وابنتها كارو تقوم بالغناء فيه، وتكشف الحلقات سبب مطاردة باسم سمرة لها.

مسلسل "دراما كوين" ينتمى لنوعية الـ 6 حلقات وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات "أبلة فاهيتا" النجمة اللامعة التى سطع نورها بين الجماهير العربية، وكأن انقلب حالها رأساً على عقب بعد ان وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع.

يذكر أن أبلة فاهيتا تقدم حاليا برنامج "لايف من الدوبلكس" عبر فضائية "ON E" كما نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس" الذي حقق ‏نجاحا كبيرا واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏