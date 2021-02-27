شكرا لقرائتكم خبر عن "فى يوم وليلة" الحلقة 5.. أحمد رزق يتنكر فى هيئة رجل عجوز بعد هروبه من السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات جديدة وأحداث مليئة بالإثارة والغموض فى الحلقة 5 من مسلسل "فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق، فبعد هروبه من السجن ذهب إلى المسرح الذى يمتلكه صديقه الفنان محمد جمعة ليختبئ فيه، ويروى له قصته واتهامه فى جريمة قتل ولا يعرف من يورطه فى هذه الجريمه، فيبدأ رحلة البحث عن برائته، ويتنكر فى شخصية رجل عجوز لكى يستطيع أن يذهب إلى طليقته ايتن عامر وابنته ليواجهها، ويفاجأ بوجود صديق عمرة يحيى "نصال الشافعى" فى منزله مع زوجته وابنته.

ويعرض مسلسل "فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق، على قناة ON فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة على قناة ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

"فى يوم وليلة"، بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.