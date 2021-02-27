محمد الفلاح - حليمة بولند تثير الجدل بزي جواز السفر في العيد الوطني للكويت

السبت 27 فبراير 2021

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل مجددًا بسبب الزي الذي ارتدته خلال احتفالها بالعيد الوطني لدولة الكويت، إذ ارتدت ملابس وحقيبة على شكل جواز السفر الكويتي .



ونشرت حليمة بولند – صورة لها عبر صفحتها بتطبيق ”سناب شات“- خلال ارتدائها زيها الاحتفالي الأزرق اللون، وعلقت قائلة :“شنو مخططاتكم بالعيد الوطني“.

وأثار احتفال الإعلامية الكويتية الشهيرة سخرية وغضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل، إذ رأت أحدهم أن احتفالها لا يتناسب مع حالة الحداد العامة التي يعيشها الوسط الفني والإعلامي بالكويت حزنًا على رحيل مواطنها مشاري البلام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

بينما انتقد آخرون زيها وأكدوا أن دولة الكويت أكبر من هذه المبالغات التي لا قيمة لها، في حين أثار مظهرها بعد عمليات التجميل الأخيرة التي تسببت في تغير شكلها بشكل كبير استهجان الكثيرون.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد جذبت الأنظار بعد الهدية التي تلقتها من أحد المعجبين بمناسبة عيد الحب خلال شهر فبراير الجاري، إذ تلقت ساعة مرصعة بالألماس، تبلغ قيمتها مليون ريال سعودي، وهو ما أثار الجدل بين المتابعين الذين تساءلوا عن هوية الشخص الذي قدم لها الهدية لاسيما أن حليمة بولند لم تذكر اسمه.

وخرجت الإعلامية الكويتية عن صمتها إزاء إدراج اسمها في قضية ”غسيل الأموال“.

وقالت حليمة بولند في مقطع فيديو بثته في حسابها على تطبيق ”سناب شات“ إنها مستعدة لأن تتحمل أي عقوبة تؤخذ ضدها حال أثبتت النيابة الكويتية تورطها بالفعل في قضية غسيل الأموال، وطالبت بأن تكون أول من تتم محاسبتهم من بين المدرجة أسماؤهم في تلك القضية.

وتابعت حليمة بولند قائلة إنها تشكر كل من سأل عنها في كل الدول العربية، مشيرة إلى أن الكويت دولة مؤسسات وبها دستور وقانون يحكم المواطنين، مبينة أنه لا أحد فوق هذا القانون والكل سواسية وأنه لابد من احترام نزاهة القانون الكويتي.

وأضافت ”بولند“ أنها تحدثت في برنامجها ”هنا الكويت“ عن جريمة غسيل الأموال وطالبت في إحدى حلقاتها بتشريع قوانين صارمة لمحاربة الفساد المتمثل في جريمة ”غسيل الأموال“، موجهة الشكر للمسؤولين على عملهم لمحاربة الفساد.

وأردفت حليمة بولند قائلة إنها لو كانت أحد المشاركين في جريمة ”غسيل الأموال“ التي وصفتها بـ“الشنيعة“ تجاه وطنها فإنها تتمنى أن تكون أول واحدة تتم محاسبتها واتخاذ إجراء عقابي بحقها.