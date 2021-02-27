محمد الفلاح - نهال عنبر تكشف تطورات حالة يوسف شعبان وسر المنوم

السبت 27 فبراير 2021

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان.



وقالت عنبر، المسؤولة عن الملف الطبي في النقابة، إنَّ يوسف شعبان (89 عاماً) لم يفقد الوعي مثلما أشيع في الساعات الماضية.

وأضافت أنَّ شعبان واعٍ لآخر لحظة قبل وضعه على الجهاز التنفسي داخل الرعاية المركزة، وكان يتحدث مع الطبيب المعالج له حتى آخر لحظة، وفق ما ذكرت لموقع "اليوم السابع".

ولفتت إلى أنَّ من الطبيعي أن يتناول منوماً حتى لا يتضايق من وضعه على جهاز التنفس الصناعي، فهو نائم حالياً وليس فاقداً للوعي، مؤكدة أنَّها تتابع حالته الصحية باستمرار.

وكان الفنان يوسف شعبان دخل غرفة الرعاية المركزة في مستشفى العجوزة، الثلاثاء الماضي، بعدما كان في أحد مستشفيات حي الدقي وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس.

وأجرى شعبان الفحوصات اللازمة وجرى إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، واستقرت حالته بعض الشيء ويلقى متابعة من فريق طبي متخصص.