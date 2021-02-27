شكرا لقرائتكم خبر عن "أيامى".. أحدث أغنيات هيثم نبيل من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب هيثم نبيل من تسجيل أغنية ضمن ألبوم الجديد بعنوان "ايامى" من ألحانه، وكلمات سارة سعيد، وتوزيع محمد الشاعر، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة علي يوتيوب.

من ناحية أخرى أعرب هيثم نبيل مؤخرا عن سعادته بتخطى أغانى مسلسل لؤلؤ، للنجمة مى عمر، لأكثر من ربع مليار مشاهدة، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مؤكدا أنها أرقام غير مسبوقة لأغانى داخل مسلسل، وأنها تجربة ممتعة وتحد كبير.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.