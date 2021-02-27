بدون "حلا".. هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها الـ43 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، عدة صور من احتفالها بعيد زواج والديها.

ونشرت "هنا" صورا من الاحتفالية، وعلّقت: "عيد الزواج الـ43 لأبي وأمي.. شكرا على حبكوا لبعض ولينا.. شكرا على تربيتكوا وتضحياتكوا لينا.. إحنا هنا بسببكوا.. مختلفين بسببكوا.. محبين بسببكوا.. فنانين بسببكوا..رحماء بسببكوا.. أنتوا أحلى ما في الوجود".

وأضافت: "يا رب يحفظكوا ويخليكوا لينا ويباركلنا فيكوا ويسعدكوا دايمًا.. حلولا حبيبتي القعدة كانت نقصاكي إنتي ومعز والولاد".

وظهرت هنا شيحة في الصور بصحبة أسرتها وشقيقاتها بدون "حلا" التي تتواجد مع زوجها الداعية معز مسعود بعد عقد قرانهما مؤخرا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، بطولة النجوم: حسن الرداد وبسمة ومحمد لطفي ووليد فواز وأحمد صيام، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.