كريستيانو رونالدو يرسل هرّه على متن طائرة خاصة إلى إسبانيا.. ما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أرسل نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز قط العائلة “بيبي” إلى إسبانيا بشكل عاجل لتلقي العلاج بعد أن دهسته سيارة في منطقة تورين في إيطاليا، حيث تقيم عائلة رونالدو حاليًا.

وسافر “بيبي” على متن الطائرة الخاصة بالعائلة، برفقة مرافقين خاصين، حيث سيخضع للعلاج على يد أمهر الأطباء البيطريين في إسبانيا. كما وسيبقى طوال فترة علاجه لدى أخت جورجينا.

ويُذكر أن هذا القط يعيش مع العائلة منذ عامين، وهو من النوع النادر سفينكس Sphinx ، وغالبًا ما يظهر في صور رونالدو وجورجينا على إنستغرام مع أطفالهما.