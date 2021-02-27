ليدي غاغا تعرض مكافأة نصف مليون دولار لمن يعيد كلبيها المسروقين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: عرضت الفنانة العالمية ليدي غاغا مكافأة مالية تبلغ قيمتها نصف مليون دولار مقابل عودة كلبيها، كوجي وغوستاف بعد سرقتهما.

وفي التفاصيل، فأطلق مسلح مجهول النار على رجل كان ينزّه الكلاب مساء يوم الأربعاء في هوليوود فيما هربت الكلبة الثالثة “ميس آسيا” قبل أن يتم العثور عليها.

وقالت مصادر مقرّبة من نجمة البوب إنّ غاغا تعرض مكافأة 500 ألف دولار لمن يجد كلبيها من فصيلة البلدوغ الفرنسي من دون طرح أي أسئلة إضافية، كما أفادت أنّ الرجل المصاب تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

ويُشار إلى أن الشرطة تبحث عن مطلق النّار ولم يتبيّن حتّى الآن ما إذا كانت كلاب ليدي غاغا قد استُهدفت على وجه التحديد في الهجوم.