حفل جوائز غولدن غلوب يجب أن يقام بجائحة أو بدونها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يدشن حفل توزيع جوائز غولدن غلوب موسم جوائز هوليوود في حقبة جائحة فيروس كورونا يوم الأحد بعد عام قلب صناعة الترفيه رأساً على عقب.

ومع ذلك، يستمر العرض بشكل أو بآخر وسيقام الأحد، وسيُبث الحفل مباشرة على الهواء، لأول مرة في موقعين، إذ ستقدم الفنانة الكوميدية تينا فاي الحفل من نيويورك بينما ستقدمه إيمي بولر من بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا.

وسيظهر بعض المقدمين، بما في ذلك مايكل دوغلاس وزوجته كاثرين زيتا جونز بشخصهم لكن المرشحين سيحضرون من منازلهم أو من مواقع أخرى حول العالم.

وقال توم أونيل، مؤسس موقع غولد ديربي للتنبؤ بالجوائز، إن فاي وبولر هما المضيفتان المثاليتان في حقبة استثنائية.

وقال أونيل: “إنهما مشاغبتان ومحبوبتان… وتجيدان فن الترفيه، كما تجيدان التعامل مع لحظات الفوضى التي لا بد منها”.